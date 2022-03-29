Російські окупанти викрали запорізьку журналістку

Її вивезли до окупованого Донецька.

Російські окупанти затримали запорізьку журналістку Ірину Дубченко, яка перебувала у селищі Розівка.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, про викрадення Дубченко стало відомо 28 березня зі слів мами Ірини. Російські окупанти вивезли журналістку на непідконтрольну зараз Україні територію - до Донецька.

"Сподіваюсь, що вона жива і здорова та зможе вийти на зв’язок. Вірю, що влада України зробить все можливе для звільнення всіх незаконно утримуваних ворогом людей", - йдеться у повідомленні Курпєва.

Як повідомлялося, на сході країни загинув 39-річний львівський телеоператор і фотограф, працівник “24 каналу” і сайту ZAXID.NET Юрій Олійник. Медійник загинув 23 березня на сході країни. Олійник був бійцем однієї з бригад Збройних сил України, які виконували завдання в зоні бойових дій. Воювати пішов від перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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