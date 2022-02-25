Російські окупанти випустили 5 ракет по аеродромі в Старокостянтинові: що про це відомо

Російські окупанти випустили 5 ракет по аеродромі в Старокостянтинові: що про це відомо

Уся техніка вціліла.

По аеродромі в м. Старокостянтинів окупанти вдарили 5 ракетами. Жертв і втрат немає.

Про це у коментарі "Суспільному" підтвердили начальниця управління інформаційної діяльності Хмельницької ОДА (обласної військової адміністрації) Інна Михайлова та міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

За словами Миколи Мельничука, у Старокостянтинові зараз все нормально, техніка ціла та усі живі. На летовище направлені пожежні частини ДСНС.