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Російські окупанти випустили 5 ракет по аеродромі в Старокостянтинові: що про це відомо

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Російські окупанти випустили 5 ракет по аеродромі в Старокостянтинові: що про це відомо

Суспільне

Уся техніка вціліла.

По аеродромі в м. Старокостянтинів окупанти вдарили 5 ракетами. Жертв і втрат немає. 

Про це у коментарі "Суспільному" підтвердили начальниця управління інформаційної діяльності Хмельницької ОДА (обласної військової адміністрації) Інна Михайлова та міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

За словами Миколи Мельничука, у Старокостянтинові зараз все нормально, техніка ціла та усі живі. На летовище направлені пожежні частини ДСНС.

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