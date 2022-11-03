Російські окупанти вивозять медичне обладнання з лікарень у Голій Пристані

В Голій Пристані окупанти "звільняють" лікарні від майна.

На Херсонщині окупанти продовжують примусову евакуацію та "під шумок" вивозять вартісне майно громад.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ", - йдеться в повідомленні.

Також російські загарбники продовжують примусову “евакуацію” на території Запоріжжя і Херсонщини жителів, які живуть уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.

Нагадаємо, що російські окупанти, готуючись до наступу ЗСУ, вирішили очистити Херсон від службового та цивільного транспорту. З міста вивозять пожежні авто та легковий транспорт.

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