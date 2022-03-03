Російські окупанти вкотре обстріляли Чернігів: рятувальники знайшли тіла 22 загиблих

Рятувальні роботи продовжуються

Через обстріли російських окупантів під завалами у Чернігові знайшли вже 22 загиблих.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.