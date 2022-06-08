Російські окупанти вкрали близько 600 тис. тонн продукції українських аграріїв

Росія вкрала близько 600 тисяч тонн з українських аграрних підприємств.

Продукцію спочатку вивозили на територію анексованого Росією Криму. Потім - до міжнародних портів. Зокрема, близько 100 тисяч тонн переправили до Сирії.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, фермерів змушують віддавати товар за безцінь. У разі відмов, товар взагалі відбирають. Крім того, існують випадки, коли окупаційна влада видає документи про "націоналізацію" українського майна.

Марчук каже, що наразі Офіс генпрокурора відкриває кримінальні провадження. Інформацію також фіксує Головне управління розвідки.

"Такі дії Росії мають відразу дві мети: поставити продовольство у свої федеративні округи. Особливо ті, які не є аграрними. Друга мета - це комерційна складова. Те, що вивозиться – це десятки і десятки мільйонів доларів", наголосив Денис Марчук.

Як повідомлялося, російські окупанти знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні. РФ завдала ракетного удару по місту 4 червня.

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