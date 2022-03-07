Російські окупанти вже втратили третину свого складу: РНБО

Чисельність російського війська під час вторгнення 24 лютого налічувала 145 тисяч осіб.

Російські окупанти вже втратили третину свого складу на території України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



За словами голови правління Центру оборонних стратегій Андрія Загороднюка, чисельність російського війська під час вторгнення 24 лютого налічувала 145 тис.



Крім того, Загороднюк додав, що, за даними супутникової розвідки США, на 5 березня противник ввів в операцію на території України вже 95% наявних сил, тобто до 110 тисяч людей наземних і 35 тисяч поліцейських сил (ОМОН, СОБР, Росгвардія).



За 11 днів Україна знешкодила до 46 тисяч російських військових: це вбиті, поранені та взяті в полон.



"Ворог продовжує зазнавати великих втрат у живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Разом переможемо! Слава Україні!", - кажуть в РНБО.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.