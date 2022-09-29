Російські окупанти, які коїли звірства на Харківщині, зґвалтували своїх товаришів по службі (документ)

Під час перебування на Харкоівщині було зґвалтовано 4 російських вояків.

Про це свідчить документ, який оприлюднив телеграм-канал "Досье шпиона".

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Звернення з приводу зґвалтування надійшло від однієї з матерів жертв до Управління Президента РФ по роботі зі зверненнями громадян та організацій.

Інцидент стався в підрозділі 423 мсп 4 тд 1-ї танкової армії ЗС РФ. Мати одного з військовослужбовців написала листа президенту РФ, в якому повідомляє, що її сина і двох його товаришів по службі зґвалтували їх же товариші зі зброї. На момент скоєння злочину, за словами жінки, ґвалтівники перебували у стані наркотичного сп'яніння та погрожували своїм жертвам зброєю.

Жінка просить президента розібратися в ситуації, оскільки командування полку вважало за краще замовчати про те, що сталося.

Підрозділ, про який йдеться, був виведений із території Харківської області та зараз перебуває на території Брянської області.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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