Російські окупанти з території РФ обстріляли населенні пункти Сумщини та Чернігівщини

Російські окупанти з території РФ обстріляли населенні пункти Сумщини та Чернігівщини

Ворог сьогодні пообіді обстріляв з території РФ населенні пункти в Чернігівській та Сумській областях.

Зафіксовано 12 вибухів.

Про це інформує оперативне командування "Північ".

"Близько 12:43 зафіксовані 7 вибухів в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає. О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет), в районі Бачівська. Втрат серед особового складу та техніки немає", - повідомляють вОК "Північ".

Нагадаємо, що мешканці знищеного села на Миколаївщині розповідають про постійні "прильоти".

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