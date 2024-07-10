Російські окупанти за бойові дії в Україні не отримують грошові виплати - перехоплення ГУР

Розмову вели цивільні жінка та військовослужбовиць армії РФ з Лиманського напрямку.
Російські окупанти за бойові дії, які вони чинять в Україні, не отримують грошові виплати. Зокрема, це стосується армії РФ, яка залучена до Лиманського та Харківського напрямків.
Про це свідчить розмова цивільної з російським окупантом, яку перехопила ГУР.
Як зазначається, розмову веде цивільні жінка та військовослужбовиць армії РФ з Лиманського напрямку.
Він скаржиться на несвоєчасні виплати за бойові дії, зокрема, на Харківському напрямку та залучення до так званої “СВО” особового складу, який за документами рахується на території РФ та в боях участі не бере.
“Я вчора дзвонила у слідчій комітет. Кажу, не закрите питання. Виплата була 565 тисяч. Він побіг, подивився там щось та каже: йому все виплатили. Я питаю: в сенсі, все? В цьому році зарплата була 45. Я питаю: як? А він мені: ну він у вас рахується у Єльні. Тобто ти не зарахований тут, розумієш”, - розповіла жінка.
Нагадаємо, що Астраханську область РФ атакувала навала безпілотників.
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