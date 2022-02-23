Російські окупанти заблокували в'їзд та виїзд у Криму і не пропускають українців

Російські окупанти заблокували в'їзд та виїзд у Криму і не пропускають українців

Через дії окупантів до Криму українцям нині не можна заїхати і виїхати.

У Криму, який РФ незаконно анексувала в 2014 році, окупанти припинили роботу КПВВ для в'їзду/виїзду громадян з українського півострова на підконтрольну нашій державі територію. Безперешкодно потрапити до Криму нині можуть лише мешканці окупованого півострова, яким Росія видала свої паспорти.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"Окупаційна влада на території тимчасово окупованого Криму припинила виїзд громадян з півострова на підконтрольну уряду України територію навпроти КПВВ "Каланчак" та "Чонгар", - заявила Денісова.

За її даними, протягом останніх двох годин окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько півсотні громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому лише мешканці півострова з російськими паспортами.

"Виїзд з півострова заблоковано. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Натомість українські прикордонники наголошують, що зі сторони материкової України КПВВ працюють у штатному режимі.", - написала омбудсменка.

Денісова зауважила, що своїми діями країна-окупант порушує права людей на вільне пересування та позбавляє громадян України на в’їзд на територію власної держави.

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"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення окупаційною адміністрацією права громадян України на свободу пересування та вжити заходів щодо припинення політики РФ, спрямованої на відчуження окупованих територій від України разом з громадянами, які там проживають", - заявила вона.

Нагадаємо, через регулярний обстріл бойовиками на Донбасі пункту пропуску "Щастя", функціонування КПВВ призупинили.

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