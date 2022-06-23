Російські окупанти захопили Лоскутівку і Рай-Олександрівку на Донеччині та готуються форсувати Сіверський Донець - Генштаб

Російські окупанти захопили Лоскутівку і Рай-Олександрівку на Донеччині та готуються форсувати Сіверський Донець - Генштаб

На Донецькому напрямку окупанти продовжують проводити наступальні дії.

Російські загарбники і далі намагаються взяти під контроль місто Сєвєродонецьк, а також готуються форсувати річку Сіверський Донець.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.

"На Сєверодонецькому напрямку противник заволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що стратегічно важлива траса Лисичанськ-Бахмут залишається під контролем українських військових, але є важка ситуація поблизу селищ Гірське і Золоте.

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