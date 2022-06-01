Російські окупанти закріплюються в центрі Сєвєродонецька та за підтримки вертольотів наступають в районі Лиману - Генштаб

Російські окупанти закріплюються в центрі Сєвєродонецька та за підтримки вертольотів наступають в районі Лиману - Генштаб

На Луганщині тривають запеклі бої.

Російські окупанти захопили пів міста Сєвєродонецьк та проводять наступальні дії в районі Лиману.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають. На Сєверодонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєверодонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки.

Окупанти застосовують штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

Нагадаємо, що через втрати російські окупанти відвели окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм.

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