Російські окупанти закріплюються в районі Вуглегірської ТЕС - Генштаб

Російські окупанти стягують додаткові БТГ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Минулої доби окупанти мали частковий успіх у наступальних діях поблизу Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Вони мають частковий успіх, закріплюються у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС).

"З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою. На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків", - зазначили у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Нагадаємо, що Росія випустила шість ракет по Дніпропетровщині. Чотири з них вдалося збити. Одна зруйнувала СТО, де перебували цивільні люди. У результаті російського ракетного удару по автотранспортному підприємству у Дніпрі 28 червня загинули чоловік та жінка. Вони опинилися в епіцентрі вибуху.

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