Російські окупанти заради розваги влаштували страту червонокнижних хом'ячків на Херсонщині

Російські загарбники вкотре довели свою ницу натуру.
Російські окупанти на Херсонщині вбили занесених до Червоної книги України тварин. Тварин задушили мотузками, повісивши на кущах.
Про це повідомляє UA Animals.
Так. на одній із позицій окупантів, з якої їх вибили ЗСУ, українські бійці знайшли замордованих гризунів.
"Сірі хом’яки - гризуни із Червоної книги України. До війни вони охоронялися та оберігалися. Це - залишена позиція у степу Херсонщини. Що росіяни зробили з гризунами, серед яких рідкісний сірий червонокнижний хом'як - можна побачити на фото", - повідомили зоозахисники UA Animals.
На фото видно, що гризунів виловили і повісили на гілках за хвости та за шию. В результаті таких знущань тварини загинули.
Нагадаємо, що раніше з Херсона директор Кримського зоопарку "евакуював" до Криму родину єнотів, вовків, ламу, віслюка та інших тварин.
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