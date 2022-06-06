Російські окупанти застосували штурмову та армійську авіацію неподалік Бахмута, тривають бої за Сєвєродонецьк - Генштаб

Російські окупанти застосували штурмову та армійську авіацію неподалік Бахмута, тривають бої за Сєвєродонецьк - Генштаб

На Луганщині російські окупанти проводять наступальні дії в районі Святогірська та штурмують Сєвєродонецьк.

Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстріляли підрозділи ЗСУ з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших.

Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.

"На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Зазначається, що ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.

Нагадаємо, що окупанти відновлюють транспортну інфраструктуру та зводять понтонні переправи на Слобожанському напрямку.

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