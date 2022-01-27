Російські окупанти затягують повернення до України "скіфського золота": у МЗС відреагували 

Судовий процес щодо повернення "скіфського золота" до України триває вже 7 років.

У середу, 26 січня, так звані "музеї" в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні.

Про це у Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепарова.

26 жовтня 2021 року апеляційний суд Амстердама вирішив долю "скіфського золота". Суд ухвалив передати його Україні, а не Росії. Рішення є остаточним. Проте 26 січня 2022 року через маріонеткові "музеї" російські окупанти подали касаційну скаргу на це рішення.

"Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди", - наголосила Еміне Джепарова.

Нагадаємо:

Судова тяганина між Україною та Росією щодо "скіфського золота" триває вже кілька років. Його вивезли з чотирьох музеїв Криму на виставку до Нідерландів саме напередодні анексії півострова РФ. У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України. Вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

26 жовтня апеляційний суд Амстердама вирішив долю "скіфського золота". Суд ухвалив передати його Україні, а не Росії.

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