Російські окупанти завдали 70 ударів по прикордонних громадах на Сумщині: подробиці

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:30 2 січня 2023.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Жицький.

70 ударів завдали росіяни по прикордонню із різних видів озброєння. А саме:

Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії. Загалом було 42 прильоти.

По Шалигинській громаді армійці РФ били із мінометів, 3 прильоти.

Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-24. На українській території вибухнули 5 ракет типу НУРС.

Білопільська громада: росіяни вели вогонь по прикордонню із мінометів 120 мм калібру, 20 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі неспокійно на Донбасі. Ворог обстрілює Краматорськ. Людям радять перебувати в укриттях.

Також окупанти обстріляли Дружківку, є поранені.

А до того ж кадри моторошної ворожої атаки на Донбасі продемонстрували в прямому ефірі французького телебачення.

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