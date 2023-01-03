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Російські окупанти завдали 70 ударів по прикордонних громадах на Сумщині: подробиці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Російські окупанти завдали 70 ударів по прикордонних громадах на Сумщині: подробиці

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:30 2 січня 2023.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Жицький.

70 ударів завдали росіяни по прикордонню із різних видів озброєння. А саме:

  • Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії. Загалом було  42 прильоти.
  • По Шалигинській громаді армійці РФ били із мінометів, 3 прильоти.
  • Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-24. На українській території вибухнули 5 ракет типу НУРС.
  • Білопільська громада: росіяни вели вогонь по прикордонню із мінометів 120 мм калібру, 20 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вночі неспокійно на Донбасі. Ворог обстрілює Краматорськ. Людям радять перебувати в укриттях.

Також окупанти обстріляли Дружківку, є поранені

А до того ж кадри моторошної ворожої атаки на Донбасі продемонстрували в прямому ефірі французького телебачення

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Дата публікації
Перегляди
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