Російські окупанти завдяки штурму закріпилися на околиці Ізбицького на Харківщині - Генштаб

Російські окупанти завдяки штурму закріпилися на околиці Ізбицького на Харківщині - Генштаб

На Харківському напрямку окупанти тримають оборону, а також проводять штурмові дії в напрямку Тернова-Ізбицьке.

Російським загарбникам вдалося закріпитися в Ізбицькому.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

"На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону України. Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що окупанти провели дистанційне мінування можливих шляхів висування підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Петрівка, 20 км східніше Старого Салтова.

Також окупанти проводили повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

Нагадаємо, що на Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони.

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