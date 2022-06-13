Російські окупанти завдяки штурму закріпилися на околиці Ізбицького на Харківщині - Генштаб

На Харківському напрямку окупанти тримають оборону, а також проводять штурмові дії в напрямку Тернова-Ізбицьке.
Російським загарбникам вдалося закріпитися в Ізбицькому.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
"На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону України. Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти провели дистанційне мінування можливих шляхів висування підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Петрівка, 20 км східніше Старого Салтова.
Також окупанти проводили повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.
Нагадаємо, що на Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони.
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