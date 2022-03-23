Російські окупанти заволоділи новітньою лабораторією вартістю 6 млн євро в Чорнобильській зоні відчуження

Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції.
Російські окупанти розграбували та знищили новітню центральну аналітичну лабораторію в місті Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій.
Про це інформує Державне агентство України з управління зоною відчуження у повідомленні у Facebook.
Завдяки інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки разом з українським партнером ДАЗВ у 2015 році успішно реалізовано проєкт, спрямований на вдосконалення інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами. Майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.
Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції, а саме:
- проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження за фізичними, хімічними та радіаційними показниками;
- аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковування кондиціонованих відходів до специфікацій;
- розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації;
- надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та контролю за виконанням ліцензійних умов при здійснення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами;
- консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації концепції розвитку зони відчуження;
- експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з радіоактивними відходами.
"На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу", - йдеться у повідомленні.
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