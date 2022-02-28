Російські окупанти заявили, що захопили Запорізьку АЕС: це виявились фейком

Російські окупанти заявили, що захопили Запорізьку АЕС: це виявились фейком

Окупанти поширюють неправдиву інформацію.

Російські окупанти заявили, що захопили Запорізьку АЕС. Проте це виявилось фейком.

Про це повідомили в "Енергоатомі", пише "Інтерфакс".

"Це абсолютна брехня, фейк", – прокоментували в департаменті комунікацій компанії інформацію.