Російські окупанти зазнають суттєвого опромінення у Чорнобильській зоні відчуження

В майбутньому окупанти матимуть онкозахворювання.

Російські загарбники, які захопили ЧАЕС, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляють у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки ДП Держатомрегулювання України.

"Перебуваючи у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань", - йдеться у повідомленні.