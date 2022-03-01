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Російські окупанти зазнають суттєвого опромінення у Чорнобильській зоні відчуження

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В майбутньому окупанти матимуть онкозахворювання.

Російські загарбники, які захопили ЧАЕС, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляють у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки ДП Держатомрегулювання України.

"Перебуваючи у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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