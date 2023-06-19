Російські окупанти здійснили 33 обстріли прикордоння Сумщини: є загиблі та поранені, в тому числі - дитина

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 18 червня 2023 року.

Протягом для росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння.

Про це інформує Сумська обласна державна військова адміністрація у соціальних мережах.

Зафіксовано 223 вибухи. Обстрілів зазнали обстрілів Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів), обстріл з міномету (5 вибухів), гранатомету АГС (3 вибухи) та РСЗВ (12 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (20 вибухів) Внаслідок одного з артобстрілів поранення отримали 2 цивільні особи (жінки), одну з діагнозом осколкове поранення плеча доставлено до медичного закладу, другій надано медичну допомогу на місці. Також внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові домоволодіння. також пошкоджено приватне житлове домоволодіння. Також були обстріли з мінометів (7 вибухів) та гранатомету АГС (15 вибухів).

Юнаківська громада: артилерійський обстріл (8 вибухів).

Білопільська громада: росіяни били з артилерії (22 вибухи). Внаслідок одного артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, 1 автомобіль та телевежу. Внаслідок ще одного артобстрілу загинуло 2 цивільні особи (доросла людина та дитина (батько та син). Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та три магазини, хлібний кіоск.

Також були мінометні обстріли – 26 вибухів.

Ворожбянська громада: був артилерійський обстріл (11 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки.

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (20 вибухів).

Хотінська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.

Миропільська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання гранат Ф-1 (3 вибухи).

Миколаївська громада: був мінометний обстріл (10 вибухів).

Глухівська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (13 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджена трансформаторна підстанція та приміщення цеху одного з підприємств. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газову трубу побутового газопостачання, ЛЕП, автомобіль. Також був обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів).

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина.