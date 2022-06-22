Російські окупанти на Херсонщині зґвалтували та вбили жінку і намагалися задушити її 3-річну дитину

Російські окупанти на Херсонщині зґвалтували та вбили жінку і намагалися задушити її 3-річну дитину

У Херсонській області російські окупанти продовжують чинити звірства стосовно мирних жителів.

Жертвою російських загарбників стали молода жінка та її дитина.

Про це повідомляють у Мережі.

"У Херсонській області повідомляють про вбивство орками жінки та напад на її 3-річну дитину. На жаль у ЗМІ підтверджують інформацію, посилаючись на лікарів та мешканців Лиманця, місця, де сталася трагедія. Також повідомляється, що чоловік жінки, колишній учасник АТО, на даний момент несе службу у ЗСУ, на підконтрольній Україні території", - повідомив Артем Бозман.

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За словами місцевих, подія сталася в селі Лиманець Херсонської області в ніч проти 20 червня. До будинку жінки з дитиною увірвалися окупанти. Жінку вони ґвалтували та били, а після цього колготками намагалися задушити її сина.

Дитина знепритомніла. Згодом малюка доправили до лікарні. Жінка померла.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 910 дітей.

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