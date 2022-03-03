Російські окупанти знову обстріляли житлові будинки в Харкові: наслідки

Російські окупанти знову обстріляли житлові будинки в Харкові: наслідки

Тривають пошуки людей.

3 березня близько 15:40 в мікрорайоні Північна Салтівка м. Харків, внаслідок обстрілів багатоповерхових житлових будинків районі сталося руйнування будівель та споруд.

Про це повідомили у ДСНС України.

Станом на 17:15 від ДСНС на пошуки, рятування людей та гасіння загорань залучено 70 осіб та 20 од. техніки.