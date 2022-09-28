Російські окупанти спробували танками провести наступ на Херсонщині

Російські окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ поблизу Чкалового.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Складом танкового взводу в напрямку Чкалове – Безіменне ворог спробував провести наступальні дії. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються зверення від військовослужбовців.

Також для окупантів, охочих здатися в полон, та їхніх родин також діє "гаряча лінія". Для отримання інформації слід телефонувати за номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Нагадаємо, Росія "намалювала" та опублікувала результати своїх "референдумів" у чотирьох областях України.