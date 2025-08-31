- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 564
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські окупанти розстріляли з автоматів цивільного на покровському напрямку
Російський військовий убив цивільного на Донеччині.
Донецька обласна прокуратура повідомила про черговий воєнний злочин армії РФ проти цивільного населення на тимчасово окупованій території.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури у Telegram.
За даними слідства, 28 серпня 2025 року у селищі Новоекономічне Покровського району військовий зс рф сховався за гаражем приватного домоволодіння. Побачивши на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл з автоматичної зброї, унаслідок чого цивільний загинув на місці.
Відомості за фактом умисного вбивства цивільної особи внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством).
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення особи загиблого та ідентифікації російського військовослужбовця, причетного до цього злочину.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Курській області на очах у дітей військовослужбовець РФ розстріляв їхніх батьків. Причини нападу залишаються невідомими.