564
1 хв

Російські окупанти розстріляли з автоматів цивільного на покровському напрямку

Російський військовий убив цивільного на Донеччині.

Наталія Магдик
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Донецька обласна прокуратура повідомила про черговий воєнний злочин армії РФ проти цивільного населення на тимчасово окупованій території.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури у Telegram.

За даними слідства, 28 серпня 2025 року у селищі Новоекономічне Покровського району військовий зс рф сховався за гаражем приватного домоволодіння. Побачивши на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл з автоматичної зброї, унаслідок чого цивільний загинув на місці.

Відомості за фактом умисного вбивства цивільної особи внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення особи загиблого та ідентифікації російського військовослужбовця, причетного до цього злочину.

© Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Курській області на очах у дітей військовослужбовець РФ розстріляв їхніх батьків. Причини нападу залишаються невідомими.

564
