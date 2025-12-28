- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 389
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські окупанти увійшли до села на Сумщині, протиснувши оборону
У прориві кордону було задіяно близько 100 російських військових.
Російські окупанти, які прорвалися до села Грабовське Сумської області, протиснули українську лінію оборони в одній точці.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу «Ми — Україна».
За його словами, у прориві кордону було задіяно близько 100 російських військових.
Трегубов наголосив, що відстань від українського села до російського кордону становить приблизно кілометр. Така піша дистанція дозволяє окупантам мати налагоджену логістику з територією РФ.
Він також зазначив, що окупанти не намагаються обрізати логістику українських військових.
«Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не треба обрізати нашу логістику, бо вони не намагаються робити рухів по охопленню, вони просто продавлюють», — пояснив Трегубов.
Нагадаємо, російські війська під час раптового штурму прикордонного села Грабовське Сумської області захопили в полон та депортували до Росії близько 50 місцевих жителів. Більшість із них — люди похилого віку, які раніше відмовилися від евакуації.