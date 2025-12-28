ТСН у соціальних мережах

389
1 хв

Російські окупанти увійшли до села на Сумщині, протиснувши оборону

У прориві кордону було задіяно близько 100 російських військових.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наступ росіян у Сумській області

Наступ росіян у Сумській області / © ТСН.ua

Російські окупанти, які прорвалися до села Грабовське Сумської області, протиснули українську лінію оборони в одній точці.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу «Ми — Україна».

За його словами, у прориві кордону було задіяно близько 100 російських військових.

Трегубов наголосив, що відстань від українського села до російського кордону становить приблизно кілометр. Така піша дистанція дозволяє окупантам мати налагоджену логістику з територією РФ.

Він також зазначив, що окупанти не намагаються обрізати логістику українських військових.

«Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не треба обрізати нашу логістику, бо вони не намагаються робити рухів по охопленню, вони просто продавлюють», — пояснив Трегубов.

Нагадаємо, російські війська під час раптового штурму прикордонного села Грабовське Сумської області захопили в полон та депортували до Росії близько 50 місцевих жителів. Більшість із них — люди похилого віку, які раніше відмовилися від евакуації.

