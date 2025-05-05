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Російські окупанти закрили міст до Ластівчиного гнізда в тимчасово окупованій Ялті
Крим продовжує перетворюватись із перлини моря на бетонну казарму.
У Ялті окупанти перекрили міст до Ластівчиного гнізда — “через аварійний стан”. Насправді — через військові об’єкти і режимний доступ.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Міст не працюватиме “до наступного сезону”, але чому “ремонт” починають саме зараз, на старті літа.
“Бо в Криму вже не до туристів — там господар армія РФ. ЗРК, склади, блокпости, госпіталі. І Ластівчине гніздо — не виняток”, — йдеться у повідомленні.
ЦНС нагадує: кожен “ремонт” під контролем РФ — прикриття для армії чи схема розпилу.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розповів про знищення військових обʼєктів в окупованому Криму. Сили оборони провели операцію зі знищення російських військових обʼєктів.