Російські окупанти закрили міст до Ластівчиного гнізда в тимчасово окупованій Ялті

Ластівчине гніздо / © Центр національного спротиву

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У Ялті окупанти перекрили міст до Ластівчиного гнізда — “через аварійний стан”. Насправді — через військові об’єкти і режимний доступ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Міст не працюватиме “до наступного сезону”, але чому “ремонт” починають саме зараз, на старті літа.

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“Бо в Криму вже не до туристів — там господар армія РФ. ЗРК, склади, блокпости, госпіталі. І Ластівчине гніздо — не виняток”, — йдеться у повідомленні.

ЦНС нагадує: кожен “ремонт” під контролем РФ — прикриття для армії чи схема розпилу.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розповів про знищення військових обʼєктів в окупованому Криму. Сили оборони провели операцію зі знищення російських військових обʼєктів.