ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Російські окупанти закрили міст до Ластівчиного гнізда в тимчасово окупованій Ялті

Крим продовжує перетворюватись із перлини моря на бетонну казарму.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ластівчине гніздо

Ластівчине гніздо / © Центр національного спротиву

У Ялті окупанти перекрили міст до Ластівчиного гнізда — “через аварійний стан”. Насправді — через військові об’єкти і режимний доступ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Міст не працюватиме “до наступного сезону”, але чому “ремонт” починають саме зараз, на старті літа.

“Бо в Криму вже не до туристів — там господар армія РФ. ЗРК, склади, блокпости, госпіталі. І Ластівчине гніздо — не виняток”, — йдеться у повідомленні.

ЦНС нагадує: кожен “ремонт” під контролем РФ — прикриття для армії чи схема розпилу.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розповів про знищення військових обʼєктів в окупованому Криму. Сили оборони провели операцію зі знищення російських військових обʼєктів.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie