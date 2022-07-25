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Російські пілоти намагалися атакувати ЗСУ на Херсонщині: українські захисники "насипали" їм у відповідь

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Російські пілоти намагалися атакувати ЗСУ на Херсонщині: українські захисники "насипали" їм у відповідь

Фото: Associated Press

Російські окупанти гелікоптерами намагалися атакувати позиції ЗСУ в Бериславському районі Херсонської області.

Українські захисники не розгубилися і своєю чергою вгатили у відповідь по ворожих Мі-8.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

"Парами Мі-8  атаковано Ольгіне і Андріївку. Наших втрат немає, ворожі гелікоптери, ухиляючись від вогню у відповідь, відійшли на вихідні позиції", - йдеться в повідомленні.

Поблизу Іванівки ворог намагався провести повітряну розвідку за допомогою безпілотного літального апарату “Мерлін-ВР”. Влучною роботою зенітно-ракетного підрозділу розвідку припинено, "розвідника" знищено.

Нагадаємо, що у Херсонській області окупанти розмріялися повернути собі раніше втрачене тактичне положення. Вони пішли в контратаку, але отримали від Сил оборони по зубах і з втратами відійшли назад.

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