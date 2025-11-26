Російські плани у Покровську зірвано: в ЗСУ повідомили про ситуацію в місті

Бої за Покровськ / © ТСН

Російські окупанти планували захопити місто Покровськ на Донеччині ще до вересня, але наприкінці листопада бої в місті тривають.

На цьому наголосили 26 листопада в Угрупованні військ «Схід».

За інформацією українських військових, у Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників.

«Точаться бої у місті, також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких — створити картинку для пропагандистських медіа», — йдеться у повідомленні.

В УВ «Схід» зазначили, що противник використовує погодні умови, щоб просочитися до південної частини міста, водночас українські бійці зупиняють спроби малих ворожих груп просунутися на північ.

«Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі — кінець листопада, але бої у місті тривають. У результаті запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і вже змушений задіювати резерви», — наголосили у повідомленні.

Українські військові додали, що ворог посилює тиск на Мирноград, намагаючись перерізати логістику з Покровськом та зайти в місто. Однак ці наступальні плани росіян зриваються — українські воїни знищують техніку та особовий склад окупантів.

Українські захисники також активно працюють над руйнуванням логістики російської армії, завдяки чому суттєво скоротилася кількість штурмових дій із застосуванням бронетехніки.

Інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо. Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація.

«Там, де сухопутна логістика неможлива з міркувань безпеки, застосовуються важкі дрони, НРК або робота пішими групами. НРК також активно використовують для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених», — повідомили в УВ «Схід».

Українські військові запевнили, що докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, та впевнено тримають визначені позиції. Оточення наших військ немає, логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі.

До оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, морської піхоти, штурмові підрозділи, окремі підрозділи СБУ, СБС, ССО, НГУ, ГУР.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’яввилися відеоматеріали, що начебто підтверджують присутність російських військових у центральній частині Покровська.