Російські потвори атакували Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа

Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя.
Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал у Запоріжжі.
Про це написав у соціальних мережах секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.
Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.
"Росія – країна-терорист", - додав він.
Зараз у місті та області знову оголошена повітряна тривога. Будьте обережними.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про вибухи у Запоріжжі.
Зауважимо, що російські окупанти ввечері 2 листопада атакували передмістя Запоріжжя. Влада повідомляла про знищення ворожих безпілотників.
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