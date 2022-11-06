Російські потвори атакували Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа

Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал у Запоріжжі.

Про це написав у соціальних мережах секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.

Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.

"Росія – країна-терорист", - додав він.

Зараз у місті та області знову оголошена повітряна тривога. Будьте обережними.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про вибухи у Запоріжжі.

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Зауважимо, що російські окупанти ввечері 2 листопада атакували передмістя Запоріжжя. Влада повідомляла про знищення ворожих безпілотників.

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