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Російські повітряні кулі над Україною: у Мережі показали, який вигляд вони мають (фото)

Російські повітряні кулі над Україною: у Мережі показали, який вигляд вони мають (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Російські повітряні кулі над Україною: у Мережі показали, який вигляд вони мають (фото)

Фото із відкритих джерел

15 лютого над Києвом вдалося збити шість таких повітряних цілей окупантів.

У Мережі показали фото, на яких зображені ворожі повітряні кулі, які Росія запускає по українських містах останні два дні.

Фото публікують телеграм-канали.

На кадрах видно збиті російські повітряні цілі. Найімовірніше, українські сили їх знищили в середу, 15 лютого. Як видно на фото, до кутникового відбивача окупанти прикріпили звичайні білі повітряні кулі.

Нагадаємо, що 14 лютого у командуванні Повітряних сил поінформували про повітряні кулі над Україною. Ворожі цілі фіксували над різними областями країни. Вони можуть бути різного розміру (діаметром метр-півтора).

Фото із відкритих джерел / ©
Фото із відкритих джерел
Фото із відкритих джерел / ©
Фото із відкритих джерел

Сьогодні, 15 лютого, повітряні цілі також помітили, зокрема в центральних областях. Через це в деяких регіонах оголошувалася повітряна тривога. У КМВА повідомили, що над Києвом у середу, 15 лютого, виявили шість ворожих повітряних зондів. Частину з них збила система ППО.

У розвідці пояснили, що кулі з відбивачами запущені окупантами з метою вивідати ППО України та зібрати дані.

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Перегляди
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