Російські прапори та ціни в рублях: що відбувається в окупованому Мелітополі (фото)

Російські прапори та ціни в рублях: що відбувається в окупованому Мелітополі (фото)

Місто окуповане вже понад три місяці. За цей час росіяни розвісили там свої триколори, захопили магазини та почали вводити в обіг рублі.

Мелітополь з 26 лютого окупований Росією. Загарбники розвісили російські прапори в місті та привласнили собі магазини. У деяких з них встановлені ціни в рублях.

Про це свідчать відео, які опублікувала місцева мешканка на ім'я Олена в YouTube.

Жінка показала, що в будівлі "АТБ" окупанти розмістили магазин "Мєра". Вони просто захопили приміщення і розпродають залишки, а також російські продукти, завезені з окупованого Криму. Розрахуватися можна в гривнях та рублях. На вході до магазину висить триколор, та ще залишилися плакати-привітання із 9 травня.

На записі видно, що полиці в магазині напівпорожні, а ціни окупанти дуже підняли. Так, наприклад, пляшка українського шампанського "Артемівське" коштує 322 гривні.

За словами місцевої мешканки, "головні підприємці в Мелітополі зараз - цигани". Вони продають на вулицях майже усе: від цигарок і ковбас до прального порошку.

В окупованому місті відновили роботу багато кав'ярень, магазинів та навіть піцерій. Працюють деякі аптеки, кінотеатр. На вулицях людно, їздять машини, сім'ї гуляють з дітьми.

Нагадаємо, в Мелітополі "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових. Міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200".

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

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