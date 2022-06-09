Російські прапори та ціни в рублях: що відбувається в окупованому Мелітополі (фото)

Місто окуповане вже понад три місяці. За цей час росіяни розвісили там свої триколори, захопили магазини та почали вводити в обіг рублі.
Мелітополь з 26 лютого окупований Росією. Загарбники розвісили російські прапори в місті та привласнили собі магазини. У деяких з них встановлені ціни в рублях.
Про це свідчать відео, які опублікувала місцева мешканка на ім'я Олена в YouTube.
Жінка показала, що в будівлі "АТБ" окупанти розмістили магазин "Мєра". Вони просто захопили приміщення і розпродають залишки, а також російські продукти, завезені з окупованого Криму. Розрахуватися можна в гривнях та рублях. На вході до магазину висить триколор, та ще залишилися плакати-привітання із 9 травня.
На записі видно, що полиці в магазині напівпорожні, а ціни окупанти дуже підняли. Так, наприклад, пляшка українського шампанського "Артемівське" коштує 322 гривні.
За словами місцевої мешканки, "головні підприємці в Мелітополі зараз - цигани". Вони продають на вулицях майже усе: від цигарок і ковбас до прального порошку.
В окупованому місті відновили роботу багато кав'ярень, магазинів та навіть піцерій. Працюють деякі аптеки, кінотеатр. На вулицях людно, їздять машини, сім'ї гуляють з дітьми.
Нагадаємо, в Мелітополі "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових. Міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200".
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