Російські прикордонники затримали в окупованому Криму двох українських рибалок

За цим фактом поліція порушила кримінальне провадження.

Російські прикордонники в акваторії Чорного моря незаконно затримали двох рибалок з України, які вийшли у море 25 січня з Херсонської області.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила в Телеграмі.

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Денісова повідомила, двоє рибалок - Руслан Романюта та Іван Герасименко, вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області та після цього додому не повернулися. Згодом стало відомо, що їх затримали прикордонники РФ.

За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун, і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону.

Українська омбудсменка зазначила, за цим фактом ГУ Національної поліції в Херсонській області порушило кримінальне провадження за ч.1ст.146-1КК України (насильницьке зникнення).

"Затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права. Звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих громадян України. Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо чергових фактів затримання країною-агресором громадян України та не допустити порушення їх основоположних прав і свобод", - закликала Денісова.

Наразі українські рибалки затримані прикордонною службою Росії, українська сторона вимагає якнайшвидше їх повернення додому.

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