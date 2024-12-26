Російські пропагандисти лякають наступом на Херсон: у РНБО пояснили дії та мету ворога

Дії армії РФ на Херсонщині не мають нічого спільного з наступом на саме місто.

На Херсонщині росіяни намагаються проводити десантні операції на острови. Сили оборони їх знищують і дуже ефективно.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Росія зазнає втрат

Водночас, додає Коваленко, російські пропагандисти лякають наступом на саме місто Херсон, хоча про це не йдеться.

"Ключовий задум ворога, до якого наша армія готова – це ось ці спроби росіян групами на човнах десантуватися на певні ділянки островів", – зауважили в РНБО.

Керівник ЦПД акцентував, що небезпеку для Херсона також становлять ворожі дрони, артилерія та авіація, як і раніше.

Раніше в РНБО прокоментували ситуацію щодо Херсона. Будь-які плани ворога відомі, Сили оборони до всього готові.

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