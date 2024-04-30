Російські пропагандисти намагаються запевнити, що українці на окупованих територіях щасливі

Пропагандисти розповідають, що на захоплених територіях росіяни білять дерева та встановлюють лавки.

Російські пропагандисти розповсюджують інформацію, що українці на окупованих територіях “щасливі”. І саме через те, що росіяни встановлюють лавочки та білять дерева.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Слабоумні російські пропагандисти цілком серйозно розповідають, що українці на окупованих територіях щасливі через те, що окупанти встановлюють лавочки і білять дерева. Нібито за України такого не було 30 років”, — розповів журналіст.

Він також додав, що окупанти щиро не розуміють, чому українці їх зневажають та ненавидять.

Нагадаємо, що російські пропагандисти почали лаятися на дівчину з Донецька, яка відвідала Росію та сказала, що вона — “колхоз”.

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