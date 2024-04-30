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Російські пропагандисти намагаються запевнити, що українці на окупованих територіях щасливі

Російські пропагандисти намагаються запевнити, що українці на окупованих територіях щасливі

Окуповані території України / фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Пропагандисти розповідають, що на захоплених територіях росіяни білять дерева та встановлюють лавки.

Російські пропагандисти розповсюджують інформацію, що українці на окупованих територіях “щасливі”. І саме через те, що росіяни встановлюють лавочки та білять дерева.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Слабоумні російські пропагандисти цілком серйозно розповідають, що українці на окупованих територіях щасливі через те, що окупанти встановлюють лавочки і білять дерева. Нібито за України такого не було 30 років”, — розповів журналіст.

Він також додав, що окупанти щиро не розуміють, чому українці їх зневажають та ненавидять.

Нагадаємо, що російські пропагандисти почали лаятися на дівчину з Донецька, яка відвідала Росію та сказала, що вона — “колхоз”.

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