Російські пропагандисти "ниють", що ЗСУ почали отримувати достатньо зброї

Наступ окупантів зупинився через великі втрати.
Російські пропагандисти занепокоєні через відновлення постачання зброї для бійців ЗСУ через що російське просування на фронті зупинилося.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
Він заявив, що на своїх передачах російські так звані "воєнкори" знову "ниють" через те, що тепер у ЗСУ є чим давати відсіч російським загарбникам.
Наступ російських загарбників ув'язнув у всіх напрямках.
Пропагандисти скаржаться на великі втрати та нестачу людей в армії РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хотіла взяти під контроль водопостачання Харкова.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ виконала тільки першу частину свого завдання на Харківщині.
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