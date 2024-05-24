Російські пропагандисти "ниють", що ЗСУ почали отримувати достатньо зброї

Російські пропагандисти занепокоєні через відновлення постачання зброї для бійців ЗСУ через що російське просування на фронті зупинилося.

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Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Він заявив, що на своїх передачах російські так звані "воєнкори" знову "ниють" через те, що тепер у ЗСУ є чим давати відсіч російським загарбникам.

Наступ російських загарбників ув'язнув у всіх напрямках.

Пропагандисти скаржаться на великі втрати та нестачу людей в армії РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хотіла взяти під контроль водопостачання Харкова.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ виконала тільки першу частину свого завдання на Харківщині.

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