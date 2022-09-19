Російські пропагандисти показали, як та з чого морські піхотинці РФ готуються вбивати українців: відео

Російські засоби масової інформації показують , як та з чого морські піхотинці РФ готуються вбивати українців.

Пропагандисти показують демонстрацію важкої техніки та зброї російських військових на позиціях в Україні.

Відповідне відео Міноборони РФ публікують ЗМІ РФ.

"Кадри бойової роботи підрозділів бронегрупи морської піхоти Тихоокеанського флоту на передових позиціях у зоні проведення спеціальної військової операції", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити важку техніку окупантів, боєприпаси і стілецьку зброю, яку рашисти приготували, аби вбивати українців.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 208-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі

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