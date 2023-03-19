Російські пропагандисти показали зустріч Путіна з жителями Маріуполя (відео)

Російська пропаганда показала ще один ролик з президентом РФ Володимира Путіна, який приїхав вночі до тимчасово окупованого Маріуполя. Зокрема, з'явилися кадри зустрічі з "місцевими" жителями.

Згідно з інформацією ЗРП, диктатор побував у мікрорайоні "Невський", де окупанти звели кілька багатоквартирних будинків для маріупольців, і вислухав слова подяки від людей.

На записі Путін стоїть у дворі із новими багатоквартирними будинками, видно новий дитячий майданчик, вулиця чиста. Картинка має такий вигляд, ніби окупанти ніколи і не руйнували та не обстрілювали Маріуполь.

Присутні вдають, що здивовані візитом Путіна. Один із чоловіків каже, що радий особисто бачити диктатора наживо, бо так тільки бачив його у телевізорі.

Одна жінка дякує йому "за перемогу" та каже: "Ми за вас молимося. Ми дочекалися". На запитання Путіна, чи їм подобається нове житло, емоційно відповідає, що це "шматочок раю зараз тут".

Згодом Путін заходить до нової квартири, де на кухні накритий стіл, оглядаючи її.

"Скільки у вас тут кімнат?" — запитує він.

"Три. Було три, і дали три", — відповідає йому той самий пенсіонер.

Раніше стало відомо, що Путін прибув до Маріуполя на вертольоті, проїхав містом автомобілем, оглянув декілька об'єктів та поспілкувався з місцевими жителями.

Вчора, 18 березня, диктатор Путін відвідав Крим для відкриття школи мистецтв. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що нібито з путіним планувалася нарада по відеозвʼязку, але російський президент прибув особисто.

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