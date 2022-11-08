Російські пропагандисти поширюють фейк про імпорт Україною інфікованої крові для бійців ЗСУ

Свою брехню про імпорт зараженої крові пропагадисти РФ підкріплюють підробленим листом нібито від Міноборони України.

Російські пропагандисти поширили чергову дезінформацію про те, що у зв’язку із ситуацією на фронті, Україна потребує донорської крові, а тому начебто попросила її у членів-країн НАТО. Вони додали, що після вибіркової перевірки нібито переданої крові, було виявлено, що вона інфікована. За словами пропагандистів, ця інформація нібито підтверджується листом Міністра охорони здоров’я України Віктором Ляшкою.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що ця інформація – неправдива.

"Застерігаємо! Така інформація не відповідає дійсності. Як повідомило МОЗ України, "за весь період війни Україна жодного разу не зверталася до партнерів за донорською кров’ю. Україна вибудувала національну службу крові, що забезпечує доступ до якісної донорської крові у достатній кількості". Окрім цього "будь-яка донорська кров завжди проходить лабораторні дослідження", - йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії інформації додали, що фейковість згаданого російськими пропагандистами "офіційного" листа видно неозброєним оком, адже він не відповідає вимогам оформлення офіційних документів в Україні.

Гучний фейк РФ

Як відомо, Росія славиться поширенням дезінформації, зокрема щодо ситуації в Україні. Нещодавно Кремль поширив у світі нісенітницю про те, що Україна нібито готує "брудну бомбу" і хоче застосувати її на своїй території. Утім, міжнародна спільнота зовсім не повірила у брехливі звинувачення РФ.

Своєю чергою американський генерал Бен Годжес попереджає: заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку до "операції під чужим прапором". Імовірно, Путін може сам застосувати ядерну зброю, щоб звинуватити в цьому Україну.

Російський публіцист Андрій Піонтковський припустив, що Путін вирішив провести гучну кампанію із "брудною бомбою", щоб відвернути увагу від відступу з Херсона.

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