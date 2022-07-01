Російські пропагандисти сіють паніку в Україні щодо можливого нападу Білорусі

Російські пропагандисти різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо ймовірного нападу на Україну білоруських військ.

Ворог це робить для того, аби посіяти паніку в суспільстві, щоб знизити рівень обороноздатності України та отримати перевагу на полі бою. Саме тому окупанти активізували роботу з проведення інформаційно-психологічної операції (ІПсО).

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Щоб посіяти паніку серед українців, російські пропагандисти можуть залякувати суспільство, повідомляючи нібито про день та час нападу білоруських військ, а для того, аби переконати у "правдивості" інформації, підсилюють її тим, що це повідомили нібито джерела з вищого керівництва.

"Для цього ворог використовує сталий вираз: "Ракетний удар буде о 04:00" і посилання на анонімний авторитет, зокрема "десь із СБУ", "людина з верхів казала, що в цю суботу точно вже підуть", - попереджають в ЦПД про російські інформаційні маніпуляції.

Паралельно окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.

Все це ворог робить для того, щоб провокувати панічні настрої всередині України і внутрішньо розгойдати ситуацію.

"За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Білорусь не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу, а для їх формування потрібно мінімум два тижні", - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

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