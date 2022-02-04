Російські пропагандисти запустили фейк про те, що Нацкорпус виготовив "брудну радіоактивну бомбу"

На тлі новин про ймовірний наступ РФ пропагандисти особливо активізувалися.

У п'ятницю, 4 лютого, на російських Telegram-каналах почали розганяти фейкове відео про те, що українська організація Нацкорпус нібито виготовила "брудну радіоактивну бомбу". У Національному корпусі спростували інформацію щодо нібито виготовлення активістами партії "брудної" бомби й назвали це "фейком", а всю цю історію - "витвором хворої фантазії росіян з метою дискредитації як партії, так і загалом України".

Так, ролик з'явився на Telegram-каналі "Военный обозреватель". При цьому на записі навіть "домалювали" логотип Нацкорпусу.

Пропагандистські канали стверджують, що "брудну бомбу" члени НК планують використовувати "проти російських військ у разі вторгнення".

"Саморобний вибуховий пристрій має всі компоненти СВУ, але про його працездатність говорити впевнено не можна. Бойовики (саме так охрестили пропагандисти нібито членів НК, - УНІАН.) стверджують, що пристрій споряджений ядерними матеріалами, для чого показаний дозиметр", - йдеться у повідомленні.

Звернемо увагу, що текст "рясніє" помилками, нетиповими для носіїв української мови: "пораження", а не "ураження", "розробленний" замість "розроблений", "використан" замість "використаний", "радиоактивним" замість "радіоактивним".

Раніше розвідка Сполучених Штатів отримала дані щодо плану Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео. За сценарієм, у фейковому ролику росіяни хотіли зобразити "напад українських військових" на територію РФ або на російськомовне населення на Донбасі.