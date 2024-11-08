Російські пропагандисти заявляють про "припинення ракетних ударів": в Україні прокоментували

Рупори Кремля - путінські пропагандисти заявили, мовляв вирішили припинити масові ракетні удари. Втім, в Україні це називають вкидом росіян та заперечують це.

Про це завив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він закликав не довіряти вкидам пропаганди РФ. Адже наразі армія країни-агресорки навпаки накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.

"Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно важливо бути готовими до цього", - наголошує Коваленко.

Зауважимо, що один з так званих російських "воєнкорів" заявив, що нібито масованих ракетних ударів по Україні нібито більше не буде. Мовляв, стратегічній авіації "сказали видихнути і розслабитися". Втім, зауважив "воєнкор", "удари можуть відновитися як "відповідний аргумент, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, експерт з авіації Валерій Романенко заявив, що армія РФ має можливості для масованого удару. Атака може статися з настанням морозів. Окупанти збирають ракети.

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