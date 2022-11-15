Російські ракети влучили по країні НАТО Польщі: що про це сказав Зеленський

Український президент Володимир Зеленський відреагував на падіння російських ракет у польському місті Пшеводув та заявив, що це сталося внаслідок ракетного удару РФ.

Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому зверненні за 15 листопада.

Зеленський висловив щирі співчуття Польщі у зв'язку із загибеллю її громадян через російські ракети. Він наголосив, що братня Польща може розраховувати на підтримку України.

"Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширювався на територію Молдови. А сьогодні російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів!І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам... Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами немає", - сказав політик.

Лідер України закликав країни Європи вжити заходів до Росії, а падіння ворожої ракети назвав "дуже суттєвою скалацією" з боку Москви.

"Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща, держави Балтії... Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста! Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО... Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти", - наголосив він.

Російські ракети впали на территорію Польщі

У вівторок, 15 листопада, у місті Пшеводув влучили російські ракети, стався вибух на території ферми загинуло дві людини. Це відбулося о 15:40 (саме в цей час Росія обстрілювала Україну) за варшавським часом на зерноприймальному пункті.

У США підтверджують, що під час масованих обстрілів по Україні російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, де двоє людей були вбиті.

Союзники по НАТО розглядають падіння російської ракети на території Польщі як ескалацію з боку Москви. Вони закликають НАТО ввести в дію 4-ту статтю Альянсу — закриття та оборона повітряного простору над Україною.

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