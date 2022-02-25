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Російські ракети завдали кількох ударів з моря по Одеській та Миколаївській областях

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Російські ракети завдали кількох ударів з моря по Одеській та Миколаївській областях

Ракетними обстрілами ворог продовжує нищити прикордонну інфраструктуру.

Сьогодні, 25 лютого, російські ракети завдали кількох ударів з моря по об’єктах Держприкордонслужби, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.

Пошкоджені кілька постів технічного спостереження.

В Одеському прикордонному загоні повідомили, що також сьогодні о 4:25 ворог наніс удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що у Запорізькій області.

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