Російські ракети втрачають якість: експерт пояснив головні проблеми окупантів

Ракета / © Getty Images

Російські крилаті та балістичні ракети стали менш ефективними. Причиною цього стали міжнародні санкції та дефіцит спеціалістів у військово-промисловому комплексі РФ.

Про це сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Як вплинули санкції

Експерт пояснив, що Росія вже не може безперешкодно виготовляти нові ракети.

«Санкції та зменшення кількості працівників, які розуміються у складних процесах серійного виробництва, призвели до серйозних проблем для росіян. Фактично вони обмежені можливостями пусків, окрім „Іскандер-М“», — розповів Криволап.

Особливі труднощі окупанти відчувають із запуском гіперзвукових ракет «Кинджал». Вони можуть використовуватися лише з літаків МіГ-31К, кількість яких суттєво скоротилася.

«З 12 літаків залишилося 5 чи 6, залежно від того, чи враховувати прототип. Тому понад 5–6 „Кинджалів“ одночасно росіяни не здатні запускати. Якщо подивитися останні атаки, понад чотири ракет одночасно не застосовували», — пояснив експерт.

Як можливо зупинити масовані атаки по Україні

За словами Криволапа, аби повністю зупинити удари «Кинджалами», достатньо знищити кілька МіГ-31К. Водночас окупанти намагаються модернізувати авіацію, однак це потребує значних змін у конструкції літаків.

«Щоб запустити „Кинджал“, доводиться викидати з літака все зайве й залишати тільки потрібне для запуску. Це ще раз підтверджує, що у росіян серйозні проблеми із застосуванням цієї зброї», — підсумував він.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що РФ уразила корабель Військово-морських сил ЗСУ. Станом на вчора повідомлялося, що переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Проте кількох військових моряків шукають після удару.

Зауважимо, міноборони країни-агресорки та російські пропагандистські Telegram-канали поширювали інформацію, що йдеться нібито про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України «Сімферополь». Окупанти стверджували, що атакували, коли корабель стояв у гирлі Дунаю.