Над Харковом помітили дрони на парашутах: для чого вони (фото)

БпЛА на парашутах / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Реклама

У Харкові зафіксували, як збиті російські безпілотники спускаються на парашутах. Відео активно поширюють в Мережі, а кадри були зняті у районі Салтівки.

Про це, зокрема, розповів радник Міноборони України з питань технологій і експерт із БпЛА та РЕБ Сергій Бескрестнов «Флеш».

«Не зрозумів, що за ажіотаж був у Telegram-каналах. Усі розвідувальні БпЛА спускаються на парашутах. Парашут випускається за командою оператора або внаслідок удару по БПЛА. Саме тому нашим солдатам часто вдається знайти російський розвідувальний БПЛА цілим», — написав він.

Реклама

Що кажуть про БпЛА на парашутах у Повітряних силах

У Повітряних силах ЗСУ також розповіли про БпЛА на парашутах. За словами начальника управління комунікацій командування ПСУ, полковника Юрія Ігната, такі безпілотники не є чимось екстраординарним. Ігнат, зазначив, що подібні безпілотники з парашутами наявні як у російської армії, так і в українських військових.

За словами Ігната, парашут спускається або за командою оператора, або у випадку, якщо дрон був уражений. Саме тому українські захисники часто знаходять ворожі БПЛА майже цілими після їх збиття.

«Це передусім розвідувальні дрони, які планують повернутися назад, спустившись на парашуті, — або для повторного використання, або для зчитування даних», — пояснив Ігнат.

Серед типів дронів із парашутами — «Орлан-10», «Орлан-30», Supercam та інші. Вони оснащені парашутами, щоб безпечно повертатися на базу після виконання завдання. Парашути також можуть спрацьовувати при ураженні дрона вогнем.

Реклама

Тож, нові кадри з Харкова підтверджують, що російські розвідувальні БпЛА дедалі частіше використовують парашути для захисту своєї техніки та безпеки виконання місій.

