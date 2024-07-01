Російські розвідувальні дрони в Україні допомагає знищувати спортивна авіація: що про це відомо

Запропонований метод — один із дієвих варіантів, як можна боротися з російськими розвідувальними безпілотниками, що постійно працюють на прифронтових територіях.

Російські розвідувальні безпілотники допомагає знищувати спортивна авіація. Так, над Одесою навчально-тренувальний літак Як-25 з екіпажем у дві людини збив розвіддрон армії РФ.

Про це в ефірі Radio NV розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як зазначається, представники спортивної авіації самостійно запропонували свою допомогу у протидії ворожим БПЛА.

“Не буду поки що розкривати цих людей, але вони погодились допомогти Повітряним силам, підтримати. Вони володіють досить непоганими навичками стрільби з легкомоторного літака. На їхньому рахунку вже десятки збитих безпілотників. Досить ефективно. Як свого часу стали відкриттям мобільні вогневі групи, таким чином вирішили використовувати ще й повітряний варіант, якщо можна так сказати, мобільних вогневих груп”, — розповів Ілля Євлаш.

Окремо він додав, що вдаватися в деталі не можна. Проте запропонований метод — один із дієвих варіантів, як можна боротися з російськими розвідувальними безпілотниками, які постійно працюють на прифронтових територіях і можуть наробити великого лиха.

Крім того, українські військові почали використовувати французькі авіабомби AASM Hammer з МіГ-29.

“Таке посилення, така модернізація літаків зараз досить на часі і допомагає нам виконувати певні завдання по тимчасово окупованій території. Але звісно, що цих бомб є обмежена кількість. І необхідно розвивати як авіаційний парк, так і номенклатуру озброєння, аби ще більше завдавати потужних ударів з повітря та підтримувати нашу піхоту, яка безпосередньо виконує завдання на землі і просувається вперед”, — сказав Євлаш.

Нагадаємо, що на Одещині затримали військовослужбовця за хабар у 4,5 тисячі доларів.

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