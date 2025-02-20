Російські "Шахеди" масовано вдарили по Одесі: які наслідки (фото)

Щонайменше одну людину травмовано.
Пізно ввечері 19 лютого російська окупаційна армія РФ масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. У місті виникло багато пожеж.
Фото наслідків показали у пресслужбі ДСНС Одеської області.
Зазначається, що внаслідок удару виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.
Постраждала одна людина. Так, до лікарні було шпиталізовано 55-річного чоловіка. Медики оцінюють його стан - як середнього ступеню важкості.
Фото
Як повідомлялося, Росія завдала масованого удару по Одесі. Кілька тисяч жителів одного з районів Одеси залишилися без світла через пошкодження інфраструктури.