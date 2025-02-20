Російські "Шахеди" масовано вдарили по Одесі: які наслідки (фото)

Пізно ввечері 19 лютого російська окупаційна армія РФ масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. У місті виникло багато пожеж.

Фото наслідків показали у пресслужбі ДСНС Одеської області.

Зазначається, що внаслідок удару виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

Постраждала одна людина. Так, до лікарні було шпиталізовано 55-річного чоловіка. Медики оцінюють його стан - як середнього ступеню важкості.

Фото

Армія РФ вдарила по Одесі вночі проти 20 лютого. / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Армія РФ вдарила по Одесі вночі проти 20 лютого. / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Армія РФ вдарила по Одесі вночі проти 20 лютого. / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Як повідомлялося, Росія завдала масованого удару по Одесі. Кілька тисяч жителів одного з районів Одеси залишилися без світла через пошкодження інфраструктури.

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