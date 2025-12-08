Російські "Шахеди" із ракетами "повітря-повітря": це може бути проблемою для гелікоптерів

Російські «Шахеди» / © Українське радіо

Реклама

Для українських винищувачів F-16 проблем немає, це може бути проблемою для літаків старого типу і для гелікоптерів.

Таким чином засновник компанії-виробника БПЛА «Перший контакт» Валерій Боровик прокоментував в ефірі «Українського Радіо» інформацію про виявлення на російському дроні «Шахед» бортового озброєння у вигляди ракети класу «повітря-повітря».

Такий випадок є одиничним. Це загроза не для наземних цілей, а для мисливців за російськими дронами, зазначає експерт. Що для потрібно для протидії «Шахедам» із ракетою? Слід гарно детектувати «Шахеди», які можуть перебувати у хвості наших гелікоптерів або літаків. І оперативно передавати цю інформацію пілотам, резюмує Боровик.

Реклама

Це загроза не для наземних цілей, не для наземної інфраструктури цивільного населення. Це загроза для наших мисливців, які полюють за «Шахедами», «Ланцетами», дронами, ударними потужностями противника, які летять повітрям. Ця ракета була розроблена ще за часів Радянського Союзу. В розробці й оснащенні цієї ракети брали участь українські ще тоді підприємства: ніжинський завод «Прогрес», «Арсенал». Мій товариш, який був керівником одного із оборонних підприємств Укроборонпрому, трішки більше розказав, що ця ракета не проста, серйозно проєктувалася з радянських часів і там досить складна головка наведення по візуалу. І вона досі може бути актуальною, просто не так активно використовувалась. Росіяни знайшли їй застосування. Вона летить десь приблизно на 10 км. Вага самої ракети 43 кг, а до 50 кг сама пускова установка, електроніка і так далі. Вона якраз збігається з вагою тієї бойової частини боєголовки, яка може нести «шахед». Це десь 50-60 кг. І тому вони замінили цю боєголовку на ракету. Ракета може додавати проблем літакам старого виготовлення. Для F-16 проблем практично немає, тому що в них є система відслідковування пуску та польоту ракет і вони можуть ефективно відхилятись від дії цієї ракети. Всі засоби, які в нас літають, мають бути обладнані тепловими пастками, тоді ти відхиляєшся від траєкторії польоту ракети, а теплові пастки на себе забирають цю ракету, імітуючи політ літака. І це може бути проблемою для літаків старого типу, а також для гелікоптерів.

Що для потрібно робити для протидії? Потрібно гарно детектувати «Шахеди», які можуть перебувати у хвості наших гелікоптерів або літаків. І оперативно передавати цю інформацію пілотам. Це можуть бути радарні системи, системи детекції різних компаній. Потрібно, щоб оперативна інформація була надана пілотам, які керують нашими транспортними засобами, які беруть участь у знешкодженні, просто патрулюванні території або в знешкодженні «шахедів» і ударних потужностей противника.

Не думаю, що дуже багато таких ракет R-60 має Росія, але певний обсяг є. Можуть десятки тисяч перебувати в Росії. У нас, мабуть, теж є, не думаю, що дуже багато.

На російському дроні «Шахед» вперше виявили бортове озброєння у вигляди ракети класу «повітря-повітря». Про це повідомив 1 грудня нинішнього року фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бєскрєстнов. «Сьогодні вперше на „Шахеді“ була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60. Дана комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за „Шахедами“, — зазначив „Флеш“.

Реклама

Зі свого боку, автор телеграм-каналу «Око гора» констатував: рішення росіян оснащувати «Шахеди» ракетами класу «повітря-повітря» R-60 є технічно цікавим, але, найімовірінше, це поодинокий випадок. «Не думаю, що воно буде ефективним. „Шахед“ погано підходить як носій», — резюмує «Око гора».

Нагадаємо, військовий «Флеш» розповів важливі нюанси про ворожі «Шахеди».